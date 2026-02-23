В России обсуждают введение "налога" на детей мигрантов

Российское министерство финансов подготовило ряд законодательных инициатив, которые существенно меняют финансовые условия пребывания в стране трудовых мигрантов из безвизовых государств. Как сообщает газета "Коммерсантъ", ключевое нововведение касается введения дополнительных выплат за членов семьи иностранного работника.

Согласно проекту, мигранты должны будут оплачивать патент не только за право на работу, но и за каждого несовершеннолетнего ребенка или иждивенца, находящегося вместе с ними в России. Сумма такого дополнительного взноса составит 50% от стоимости стандартного рабочего патента. Поскольку итоговая цена документа привязана к региону, итоговые суммы будут серьезно разниться: при базовой ставке в 1,2 тысячи рублей, с учетом всех коэффициентов, стоимость патента в разных субъектах РФ сегодня варьируется от 3,4 тысячи до 27,3 тысячи рублей в месяц. В Москве, например, этот платеж составляет около 10 тысяч рублей, а значит, за каждого ребенка родителю придется доплачивать еще по 5 тысяч ежемесячно.

Новые правила также уточняют статус детей мигрантов: по достижении 18 лет им необходимо будет либо самостоятельно оформлять трудовой патент, либо выезжать из страны, если для их пребывания не найдется других законных оснований. Кроме того, Минфин планирует обязать вносить авансовые платежи тех иностранцев, которые трудятся у частных лиц, помогая в домашнем хозяйстве или оказывая личные услуги.

Для граждан, планирующих выезд на заработки, эти изменения станут серьезным экономическим фильтром при решении вопроса о переезде всей семьей. Механизм патентов, действующий с 2015 года вместо системы квот, теперь дополняется мерами, направленными на усиление финансового контроля за пребыванием иностранных семей. На данный момент законопроекты находятся на стадии межведомственного обсуждения, точные сроки их принятия пока не определены.