Бергсма стал самым возрастным олимпийским чемпионом

Нидерландский спортсмен Йоррит Бергсма завоевал золотую медаль в масс-старте на Зимние Олимпийские игры 2026 и вошёл в историю как самый возрастной олимпийский чемпион в соревнованиях по конькобежному спорту на длинной дорожке. На момент победы ему исполнилось 40 лет.

Бергсма захватил инициативу в начале 16-круговой гонки и сумел создать значительный отрыв от основной группы. Вместе с датчанином Виктором Хальдом Торупом он ушёл вперёд, однако в решающей фазе дистанции нидерландец увеличил преимущество и уверенно финишировал первым. Серебро досталось Торупу.

Предыдущий возрастной рекорд принадлежал Ирен Вюст, которая выиграла олимпийское золото в 35 лет в 2022 году. Среди мужчин самым возрастным чемпионом на протяжении почти века оставался Клас Тунберг, ставший олимпийским победителем в 34 года в 1928 году.

Для Бергсмы это уже четвёртая олимпийская медаль в карьере. Ранее он завоевал золото на дистанции 10 000 метров и бронзу на 5 000 метров на Играх 2014 года, а также серебро на 10 000 метров в 2018 году.

Победа в Милане-Кортине стала подтверждением его выдающейся спортивной долговечности и укрепила статус одного из самых стабильных конькобежцев современности.


