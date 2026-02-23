В День защитника отечества в Минобороны КР состоялся митинг

23 февраля 2026 года в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие руководство ведомства и военнослужащие органов управления министерства.

С поздравительной речью перед личным составом выступил министр обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов. Глава ведомства подчеркнул, что вопросы укрепления обороноспособности и поддержки армии остаются приоритетными для государства.

"Руководство страны уделяет значительное внимание социальному обеспечению военнослужащих. Мы и впредь будем продолжать работу по обеспечению жильем, строительству военных городков с современной инфраструктурой, а также по повышению статуса защитников Отечества", - заявил министр.

В рамках торжественного собрания был зачитан праздничный приказ "О поощрении личного состава МО КР". За образцовое исполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности наиболее отличившиеся офицеры и солдаты были награждены ведомственными медалями и почетными грамотами.