Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

В День защитника отечества в Минобороны КР состоялся митинг

92  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 февраля 2026 года в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие руководство ведомства и военнослужащие органов управления министерства.

С поздравительной речью перед личным составом выступил министр обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов. Глава ведомства подчеркнул, что вопросы укрепления обороноспособности и поддержки армии остаются приоритетными для государства.

"Руководство страны уделяет значительное внимание социальному обеспечению военнослужащих. Мы и впредь будем продолжать работу по обеспечению жильем, строительству военных городков с современной инфраструктурой, а также по повышению статуса защитников Отечества", - заявил министр.

В рамках торжественного собрания был зачитан праздничный приказ "О поощрении личного состава МО КР". За образцовое исполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности наиболее отличившиеся офицеры и солдаты были награждены ведомственными медалями и почетными грамотами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455813
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  