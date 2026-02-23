Погода
Динара Чоробекова: Почему нельзя форсировать переход к органике?

- Светлана Лаптева
Переход на органическое сельское хозяйство - это долгосрочная стратегия, требующая смены мышления и глубокой профессиональной подготовки, а не просто декларации сжатых сроков. Специально для VB.KG старший преподаватель кафедры растениеводства и защиты растений КНАУ, аспирант Динара Чоробекова рассказала о барьерах и реальных путях развития "органики" в нашей стране.

По мнению эксперта, экологизация аграрного сектора полностью соответствует мировым тенденциям и природному потенциалу Кыргызстана. Однако переход к полной органике уже в ближайшие 5–6 лет представляется крайне сложным. Одной из ключевых проблем остается низкий уровень осведомленности фермеров.

"Органика - это не просто отказ от химических средств, а целостная система: грамотный севооборот, использование сидератов, биологических препаратов, почвосберегающие технологии. Без комплексного понимания этих процессов переход может обернуться не ростом доходов, а снижением урожайности и финансовыми потерями", - отмечает Динара Чоробекова.

Ситуацию осложняет отсутствие развитой системы мониторинга и сертификации. Для легитимного статуса продукции необходим постоянный контроль на всех этапах: от состояния почвы до условий транспортировки. В Кыргызстане такая инфраструктура не сформирована в полном объеме, что создает риски недоверия со стороны внешних рынков. Без надежной сертификации выход на экспорт будет затруднен.

Важно учитывать и биологические факторы: восстановление плодородия почв занимает годы. Десятилетия интенсивной эксплуатации с применением пестицидов привели к истощению земель.

"Для естественного восстановления макро- и микроэлементов - азота, фосфора, калия, а также полезной микрофлоры, требуется от 7 до 15 лет при условии соблюдения научно обоснованного севооборота. Если отказаться от синтетических удобрений резко и без подготовительного этапа, это может привести к значительному падению урожайности, особенно в первые годы перехода", - предупреждает эксперт.

Особую обеспокоенность вызывают практические риски. В условиях изменчивого климата вредители могут нанести серьезный ущерб посевам, лишив фермеров дохода. В такой ситуации возникает риск, что производители начнут применять химию неофициально, что дискредитирует саму идею экологического бренда страны.

Динара Чоробекова подчеркивает, что переход на органическое земледелие - это поэтапный процесс:

"Переход на органическое земледелие - это не "кнопка", которую можно нажать к 2030 году. Это длительный процесс, который должен начинаться с изменения мышления и профессиональной подготовки фермеров".

По мнению эксперта, для успеха необходимы:

Образовательные программы и создание демонстрационных участков;

Государственные субсидии на переходный период;

Развитие производства доступных органических удобрений;

Системная консультационная поддержка агрономов.

Только после создания прочной базы можно говорить о более жестких сроках. Органическое земледелие - это долгосрочная цель, способная укрепить экологическую безопасность и экспортный потенциал Кыргызстана, но успех возможен лишь при взвешенной политике и научном сопровождении.

От редакции: VB.KG готовы озвучивать мнения, инновационные наработки и выкладки, связанные с развитием аграрного сектора Кыргызстана и Центральной Азии. Обратиться можно по номеру WhatsApp и Telegram: 0555-923-603.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
