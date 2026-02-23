Бакыт Торобаев проверил расширение птицекомплекса "Агрокуш"

Заместитель председателя Кабинета министров и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил филиал компании "Агрокуш" в Кеминском районе. Глава ведомства ознакомился с реализацией проекта "Кемин" - масштабной инвестиционной инициативы по развитию бройлерной отрасли в Кыргызстане.

Проект является вторым этапом расширения мощностей предприятия в Чуйской области. В текущем году здесь планируется построить две новые площадки для выращивания птицы. Каждая будет состоять из 12 птичников, рассчитанных на содержание до 20 тысяч бройлеров в каждом.

Одновременно идет строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час. Он обеспечит кормами не только собственные нужды компании, но и птицеводческие хозяйства региона. Кроме того, проект предусматривает запуск нового инкубатория мощностью более 10 миллионов цыплят в год и склада для хранения 3,3 тысячи тонн замороженного мяса.

С вводом комплекса в эксплуатацию производственный потенциал компании вырастет на 29% и составит около 15 тысяч тонн мяса птицы в год. Выпуск комбикормов увеличится с 28 тысяч до 115 тысяч тонн.

Реализация проекта даст серьезный импульс местному растениеводству: компания планирует ежегодно закупать у фермеров более 78 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. Это обеспечит аграриям стабильный рынок сбыта и создаст новые рабочие места в регионе. Птицеводческий кластер "Агрокуш" формирует полный цикл "от поля до готовой продукции", что значительно укрепляет продовольственную безопасность республики.