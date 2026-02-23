"Вечерний Бишкек" поздравляет всех мужчин с 23 февраля!

Дорогие мужчины!

Интернет-редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник давно стал символом мужества, надежности и верности своему долгу. Быть защитником - это не только военная обязанность, это ежедневный труд по сохранению благополучия своих близких, ответственность за каждое принятое решение и готовность быть опорой для тех, кто в этом нуждается.

Желаем вам несгибаемой воли, стального здоровья и неисчерпаемой энергии для достижения самых смелых целей. Пусть каждый ваш день будет наполнен созиданием, а дома всегда ждут тепло, уют и искренняя любовь.

Мы от всего сердца желаем, чтобы небо над нашей страной всегда оставалось мирным, а защитникам Родины и своих семей никогда не приходилось брать в руки настоящее оружие. Пусть ваша сила проявляется в добрых делах и успехах на благо родного Кыргызстана!

С праздником!