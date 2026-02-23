Спецслужбы США ликвидировали нарушителя в резиденции Дональда Трампа

Ночью 22 февраля в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго произошел инцидент со стрельбой. Сотрудники Секретной службы США ликвидировали мужчину, который незаконно проник на охраняемую территорию. Около половины второго ночи по местному времени охрана заметила подозрительного человека у северных ворот поместья. При себе у него обнаружили предмет, внешне напоминающий дробовик, и емкость с горючим.

После того как нарушитель пересек защитный периметр, агенты открыли огонь на поражение. На текущий момент правоохранительные органы не раскрывают личные данные убитого. Официальные представители Секретной службы подчеркнули, что во время происшествия никто из членов семьи президента или других лиц под государственной охраной в резиденции не находился. Согласно рабочему графику, Дональд Трамп в эти выходные пребывает в Вашингтоне.

Мар-а-Лаго является частной собственностью Трампа, однако из-за его статуса объект находится под круглосуточным наблюдением федеральных служб. Сейчас на месте работают следователи для выяснения мотивов нападавшего.