Экспорт российских нефтепродуктов в Центральную Азию увеличился

- Алина Мамаева
За 2025 год поставки российского топлива в центральноазиатские страны и Афганистан увеличились на 15,5% и достигли 7,275 млн тонн. Большую часть этого прироста обеспечил сжиженный углеводородный газ, объем экспорта которого вырос на 530 тысяч тонн. Главными потребителями стали Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Узбекистан, работая с РФ на льготных условиях, активно закупал нафту и СУГ для восполнения нехватки собственного бензина.

Российский топливный рынок в 2025 году прошел через период нестабильности из-за внеплановых ремонтов на заводах и рекордных цен на бирже. Это вынудило правительство временно ограничивать экспорт для защиты внутренних потребителей. Однако к началу 2026 года запреты для производителей были сняты ради предотвращения затоваривания НПЗ. В результате в январе 2026 года экспорт в регион подскочил сразу на 44% относительно декабря и составил 0,88 млн тонн.

Несмотря на резкий старт года, эксперты прогнозируют стабилизацию темпов роста. Основным препятствием для дальнейшего расширения поставок выступает ограниченная пропускная способность погранпереходов на границах с Узбекистаном и Туркменистаном. При этом активный экспорт дизеля не угрожает российскому рынку, поскольку объем его производства традиционно в два раза превышает внутренние нужды. В текущей геополитической ситуации сухопутные азиатские маршруты становятся для России стратегически важными из-за их устойчивости к внешнему давлению.


Теги:
ГСМ, Россия, Центральная Азия
