В Бишкеке установят карту мира, где центром Земли обозначен Иссык-Куль

- Светлана Лаптева
В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль.

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев выступил с инициативой и дал соответствующее поручение об установке копии карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари-Барскани. На карте, созданной в период исламского ренессанса в Центральной Азии, центром мира обозначен Иссык-Куль. Данная инициатива станет частью мероприятий, приуроченных к 1000-летию Махмуда Кашгари-Барскани.

Согласно поручению, Министерству культуры предстоит отобрать лучший проект на конкурсной основе.


Кыргызстан, Иссык-Куль
