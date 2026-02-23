Жээнбек Кулубаев посетит Швейцарскую Конфедерацию с рабочим визитом

23-24 февраля министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев совершит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в Сегментах высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в ключевых женевских мероприятиях направлено на продвижение национальных приоритетов и инициатив Кыргызской Республики в рамках Организации Объединённых Наций и других международных и региональных структур.

В рамках визита запланированы переговоры министра с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, а также другими главами внешнеполитических ведомств государств-членов ООН.