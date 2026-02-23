В Бишкеке начат демонтаж конструкции возле ЦУМ "Айчурок"

Сегодня, 23 февраля 2026 года, в городе Бишкек начались работы по демонтажу конструкции, расположенной возле ЦУМа "Айчурок". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев отметил, что ранее компании было предоставлено время для самостоятельного демонтажа, однако с ее стороны никаких мер принято не было.

"Если в течение дня компания не вывезет демонтированные конструкции, они будут направлены на штрафстоянку Управления по контролю за землепользованием", - подчеркнул глава столицы.

Кроме того, мэр поручил Бишкекскому главному управлению по градостроительству и архитектуре подготовить обновленный проект фонтанной конструкции. Поставлена задача модернизировать объект и в кратчайшие сроки представить эскиз для оперативного восстановления.

Отметим, что работы по демонтажу проводят сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" совместно с Управлением по контролю за землепользованием. Руководителям городских служб поручено обеспечить безопасность сотрудников во время проведения работ.

Напомним, что 19 февраля 2026 года мэр Айбек Джунушалиев совместно с членами градостроительного совета проинспектировал строительные работы на участке проспекта Чуй и поставил задачу, что если компания не начнет демонтаж в течение трех дней, к работам будут привлечены городские службы.