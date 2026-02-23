Турецкий город Эрзурум готовится принять этап Кубка мира по сноуборду

Турция укрепляет позиции в сфере спортивного туризма благодаря насыщенному календарю международных событий. Одним из ключевых центров зимних видов спорта остаётся Эрзурум, где расположен горнолыжный курорт Паландёкен. В зимнем сезоне 2026 года город примет крупные международные соревнования.

После присвоения Эрзуруму статуса туристической столицы 2025 года Организацией экономического сотрудничества (ECO) а также признания его первой Европейской столицей зимних видов спорта по версии Федерации европейских столиц и городов спорта (ACES) город значительно укрепил позиции на международной арене. Протяжённые трассы, современная инфраструктура и стабильный снежный покров делают Паландёкен площадкой мирового уровня.

Главным событием сезона станет этап Кубка мира FIS по сноуборд-кроссу, который пройдёт с 6 по 8 марта 2026 года. Это второй раз, когда соревнования такого уровня проводятся на склонах Паландёкена. Ожидается участие около 300 спортсменов из 20 стран. В течение трёх дней лучшие райдеры мира будут состязаться на сложных трассах курорта, демонстрируя скорость и техническое мастерство.

Зимний сезон в Паландёкене сопровождается и культурно-развлекательными мероприятиями. Frozen Festival, проводимый ежегодно с 2020 года в 2026 году состоится с 12 по 15 февраля. Гостей ждут концерты и DJ-сеты международных артистов, après-ski и вечерние программы, соревнования по лыжам и сноуборду, занятия йогой, создание ледяных скульптур и тематические мастер-классы.

Помимо зимних видов спорта, Эрзурум предлагает богатые культурные и природные впечатления. Среди популярных мест - водопад Тортум, скальные образования "Нарманские сказочные дымоходы", Семь озёр в районе Испир, исторические памятники Улу Джами, медресе с двумя минаретами, медресе Якутийе и комплекс Уч-Кюмбеттер, а также бастионы Азизие и Меджидие с панорамным видом на город. Туристам также рекомендуют попробовать местные деликатесы cağ kebabı и традиционный десерт kadayıf dolması.

Проведение международных соревнований и фестивалей усиливает привлекательность Эрзурума как центра зимнего туризма и укрепляет его статус одного из ведущих горнолыжных направлений региона.