Индия призвала сделать искусственный интеллект ориентированным на человека

В столице Индии состоялся международный саммит AI Impact Summit 2026, объединивший глав государств и правительств, делегации и технологических новаторов более чем из 100 стран. Форум был посвящён роли искусственного интеллекта в развитии общества и необходимости формирования человекоцентричного подхода к его регулированию и применению.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите, подчеркнул, что искусственный интеллект способен изменить ход цивилизации так же, как в своё время огонь, электричество и интернет. По его словам, стремительное развитие технологий требует, чтобы ИИ служил человеку и усиливал его возможности, а не подменял человеческие ценности.

Моди отметил, что Индия продвигает подход, при котором благополучие человека становится центральным принципом развития ИИ. В качестве основы регулирования страна представила концепцию MANAV, предусматривающую этичность технологий, подотчётное управление, уважение национального суверенитета данных, доступность решений и их правовую достоверность.

На саммите были представлены практические примеры применения ИИ. В частности, цифровой помощник Sarlaben, разработанный молочным кооперативом AMUL, предоставляет рекомендации миллионам фермеров по вопросам здоровья и продуктивности скота на родных языках. Платформа Bharat VISTAAR обеспечивает сельхозпроизводителей многоязычной информацией о погоде и рыночных ценах.

Участники форума также обсудили риски, связанные с распространением дипфейков и дезинформации. Индия выступила с инициативой разработки международных стандартов маркировки синтетического контента и уже ввела обязательное обозначение материалов, созданных с использованием ИИ.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности детей в цифровой среде, необходимости открытых технологических платформ и расширению доступа к инновациям для стран Глобального Юга. По мнению организаторов, искусственный интеллект должен развиваться как глобальное общественное благо.

Индийские власти заявили о развитии национальной инфраструктуры ИИ, включая расширение вычислительных мощностей, создание национального репозитория данных и поддержку стартапов. Эти меры направлены на формирование устойчивой экосистемы и расширение возможностей для молодых специалистов.

Власти страны выразили уверенность, что именно молодёжь станет движущей силой эпохи искусственного интеллекта, а решения, разработанные в Индии, смогут применяться во всём мире.