Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии

Национальная ассамблея Венесуэлы пришла к единогласному решению, утвердив закон об амнистии. Данная инициатива теоретически открывает двери тюрем для сотен политзаключенных и позволяет прекратить преследования по делам, связанным с затяжным внутриполитическим кризисом, длящимся в стране с 1999 года. Однако правозащитники и оппоненты власти восприняли новость со скепсисом из-за ряда существенных ограничений в документе.

Законопроект, инициатором которого выступило правительство под руководством действующего президента Делси Родригес, позиционируется как фундаментальный инструмент для национального примирения. Председатель парламента Хорхе Родригес подчеркнул, что амнистия призвана поставить точку в многолетней поляризации общества и ознаменовать начало "новой политической эры".

Согласно тексту документа, под помилование подпадают лица, совершившие правонарушения политического характера в ходе различных волнений последних десятилетий. Тем не менее закон содержит строгий перечень исключений. Амнистия не коснется тех, кто обвиняется в:

умышленных убийствах и коррупции; незаконном обороте наркотиков; грубых нарушениях прав человека; организации вооруженных акций при поддержке иностранных государств.

Представители оппозиции и правозащитных институтов проявляют осторожность в оценках. Признавая значимость принятого решения, они указывают на отсутствие гарантий автоматического восстановления в политических правах и возврата изъятой собственности. НПО также настаивают на внедрении прозрачных механизмов отбора кандидатов на освобождение.

По сведениям организации Foro Penal, с января текущего года на свободу вышли более 400 человек, однако за решеткой остаются еще свыше 600 политзаключенных. Власти, в свою очередь, заявляют о более масштабных цифрах освобожденных и обещают продолжить этот процесс в ближайшее время.

Принятию закона предшествовали напряженные дебаты и протестные акции родственников заключенных, требовавших максимально широкого охвата амнистии. Эксперты сходятся во мнении: реальная эффективность закона будет видна лишь в ходе его практической реализации и по динамике последующих освобождений.