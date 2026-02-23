Роналду намерен остаться в "Аль-Насре"

Нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду публично развеял слухи о своём возможном уходе из клуба, заявив, что намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В матче Саудовская Про-лига против "Аль-Хазема" (4:0) португалец оформил дубль и помог своей команде возглавить турнирную таблицу. После игры 41-летний форвард появился в традиционном арабском плаще - биште - в честь Дня основания Саудовской Аравии.

"Я очень счастлив здесь. Эта страна тепло приняла меня и мою семью. Я хочу продолжать играть в Саудовской Аравии", - заявил Роналду после встречи.

Ранее форвард пропустил три матча, что связывали с его недовольством зимней трансферной кампанией. Однако теперь игрок сосредоточен на спортивных целях.

Дубль позволил Роналду установить историческое достижение - он стал первым футболистом, забившим 500 официальных голов после 30 лет. В текущем сезоне на его счету 21 мяч, а общий показатель в карьере достиг 962 голов. Португалец продолжает преследовать цель - отметку в 1000 забитых мячей.