Дженерик "Виагры" запретили и сняли с продажи в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана запретило медицинское применение и распорядилось изъять из обращения препарат, применяемый для лечения эректильной дисфункции, передаёт TengriHealth.

Речь идёт о таблетках "Десилмакс" (действующее вещество - силденафил) 100 мг, серия BSE92301A, срок годности - до июля 2026 года. Препарат произведён индийской компанией Macleods Pharmaceuticals Limited.

Справка: Силденафил (Viagra) - активное вещество, открытое и синтезированное компанией Pfizer в 1989 году. Изначально изучался как средство для лечения сердечно‑сосудистых заболеваний, однако клинические испытания показали его эффективность при эректильной дисфункции у мужчин. В 1998 году силденафил был одобрен для медицинского применения под торговым названием Viagra.

Соответствующий приказ 11 февраля 2026 года подписал председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Согласно документу, указанная серия подлежит изъятию из аптек и медицинских организаций.

Причины запрета в тексте приказа не уточняются.


