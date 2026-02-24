Милиция задержала закладчика после сигнала жителей новостройки

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении психотропных веществ методом тайниковых "закладок". Из незаконного оборота изъято более 40 свёртков с психотропным веществом общим весом около 120 граммов.

По данным ГУВД Бишкека, 2 февраля в милицию поступило сообщение от жителей новостройки об обнаружении неизвестного предмета. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района.

Во время осмотра вдоль ограждения был обнаружен свёрток, обмотанный изолентой. Заявитель сообщил, что неизвестный оставил предмет и предоставил видеозапись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый гражданин А. Б., 2004 года рождения.

При осмотре его мобильного телефона в мессенджере Telegram обнаружена переписка с пользователем "Азамат" содержащая координаты тайников и сведения о количестве психотропных веществ. По собственным показаниям, задержанный в течение последнего месяца занимался распространением психотропных веществ путём закладок.

На основании его показаний сотрудники милиции из различных мест изъяли дополнительные свёртки. Согласно заключению экспертно-криминалистической службы ГУВД, изъятое вещество является психотропным соединением.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.