Литтлер выиграл Poland Darts Open

Английский дартсмен Люк Литтлер стал победителем дебютного турнира Poland Darts Open, обыграв в финале нидерландца Гиан ван Вин со счётом 8:4.

19-летний чемпион мира продемонстрировал высокий уровень игры, оформив семь максимумов (180) и показав средний набор более 108 очков. Победа принесла ему 35 тысяч фунтов призовых и стала пятым титулом в рамках European Tour.

Финал получился напряжённым. В пятом леге ван Вин оформил первый в карьере телевизионный девятидротик и вышел вперёд 3:2. Однако Литтлер быстро перехватил инициативу, выиграв шесть из следующих семи легов и уверенно доведя матч до победы.

Таким образом, Литтлер стал первым чемпионом в истории польского этапа European Tour и укрепил свои позиции среди лидеров мирового дартса.