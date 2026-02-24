Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Литтлер выиграл Poland Darts Open

101  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Английский дартсмен Люк Литтлер стал победителем дебютного турнира Poland Darts Open, обыграв в финале нидерландца Гиан ван Вин со счётом 8:4.

19-летний чемпион мира продемонстрировал высокий уровень игры, оформив семь максимумов (180) и показав средний набор более 108 очков. Победа принесла ему 35 тысяч фунтов призовых и стала пятым титулом в рамках European Tour.

Финал получился напряжённым. В пятом леге ван Вин оформил первый в карьере телевизионный девятидротик и вышел вперёд 3:2. Однако Литтлер быстро перехватил инициативу, выиграв шесть из следующих семи легов и уверенно доведя матч до победы.

Таким образом, Литтлер стал первым чемпионом в истории польского этапа European Tour и укрепил свои позиции среди лидеров мирового дартса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455828
Теги:
Великобритания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  