"Мурас Юнайтед" продолжает подготовку к сезону и Лиге вызова АФК

Серебряный призёр прошлого сезона Кыргызской Премьер-лиги - "Мурас Юнайтед" - продолжает подготовку к новому сезону Высшей лиги и выступлению в Лиге вызова АФК. Команда находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, где проводит серию контрольных матчей.

19 февраля кыргызстанский клуб сыграл с казахстанским "Ордабасы" и уступил со счётом 0:4. В составе соперника отличились Эльхан Астанов, Димитар Митков, Магжан Токтыбай и Багдаулет Нуралы.

Ранее "Мурас Юнайтед" проиграл украинскому "Колосу" (0:3), а также сыграл вничью с грузинской "Гагрой" - 4:4. В этом матче голы забили два футболиста на просмотре, а также Ислам Юнусов и Ромарио Ричард.

4 марта в Катаре команда под руководством главного тренера Эдмара Ласерды проведёт первый матч четвертьфинала Лиги вызова АФК против ливанского "Аль-Ансара".

Турецкий сбор рассматривается как ключевой этап подготовки к международному старту и новому чемпионату страны.