"Тоттенхэм" терпит рекордное домашнее поражение в дерби с "Арсеналом"

- Самуэль Деди Ирие
В дебютном матче Игора Тудора на посту временного главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Арсеналу" со счётом 1:4 в северолондонском дерби - это худший домашний результат клуба в дерби с 1978 года.

"Арсенал" продемонстрировал уверенную игру: по два гола забили Эберечи Эзе и Виктор Джёкерес. Единственный мяч "Тоттенхэма" забил Рандал Коло Муани, отметившийся активной игрой и высокой работоспособностью, но усилия команды не помогли избежать поражения.

Поражение оставляет "Тоттенхэм" на 16-м месте в Премьер-лиге без побед в девяти матчах сезона 2026 года, а проблемы с комплектованием состава и глубиной команды продолжают сказываться на результатах. Несмотря на это, игра Коло Муани и отдельных игроков, включая Раду Дрэгушина и Джеда Спенса, даёт надежду на улучшение в ближайших матчах.


Теги:
Великобритания, футбол
