Самат Эркинбеков назначен директором Дирекции по неолимпийским видам спорта

В Дирекцию по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики официально назначен новый директор - Самат Эркинбеков.

Представляя нового руководителя коллективу, заведующий отделом анализа и развития спорта высших достижений Кубаныч Эрмеков подчеркнул важность укрепления работы дирекции в подготовке спортсменов к международным соревнованиям, развитию неолимпийских дисциплин и поддержке молодых талантов.

Эркинбеков назначен с трёхмесячным испытательным сроком и уже с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей, включая координацию спортивных программ, организацию тренировочных сборов и подготовку национальных команд к региональным и международным турнирам.

Дирекция по неолимпийским видам спорта курирует дисциплины, которые не входят в программу Олимпийских игр, включая популярные среди молодежи виды спорта и новые дисциплины, что делает должность директора стратегически важной для дальнейшего развития спортивной отрасли Кыргызстана.