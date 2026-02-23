Погода
Кыргызстан выиграл серебро на чемпионате Азии по кроссу

Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана завоевала серебряные медали на чемпионате Азии по кроссу, который прошёл 21 февраля в городе Фукуока (Япония).

В команду вошли Нурсултан Кенешбеков, Жусуп Сулайман уулу и Тилекжан Жекшеналы уулу. Спортсмены преодолели дистанцию 10 км по пересечённой местности, показав высокую скорость и командное взаимодействие.

В командном зачёте чемпионские титулы достались сборной Японии, бронзовые медали завоевала команда Китая. Для Кыргызстана серебро стало значимым достижением, подтверждающим высокий уровень подготовки национальной команды в азиатской лёгкой атлетике.


Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
