Израильская четверка по бобслею дисквалифицирована за поддельную болезнь

Сборная Израиля по бобслею из четырёх человек была дисквалифицирована собственной национальной ассоциацией на Олимпиаде после попытки заменить участника, сославшись на его болезнь.

Команда, включавшая Адам Эдельман, Менацем Чен, Ури Зисман и Омер Кац, попыталась включить в состав замену Уорд Фаварсе, заявив, что один из спортсменов нездоров.

Олимпийский комитет Израиля заявил, что подобное поведение "не соответствует стандартам, ожидаемым от олимпийских атлетов", и команда была снята с финального заезда. Эдельман отметил, что целью замены было дать Фаварсе возможность дебютировать на Олимпиаде, а не получить спортивное преимущество.

Инцидент вызвал широкий резонанс, подчеркнув важность соблюдения олимпийских правил при замене участников в командных соревнованиях.


Олимпийские игры
