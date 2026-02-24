Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по темпам роста промышленности в 2025 году

Объем промышленного производства в странах Евразийского экономического союза в 2025 году увеличился на 1,6% по сравнению с показателями 2024 года. Соответствующие данные были опубликованы в официальном телеграм-канале ЕАЭС.

Положительная динамика зафиксирована практически во всех государствах объединения. Лидером по темпам роста стал Кыргызстан, где производство увеличилось на 10,6%. Значительный подъем продемонстрировал Казахстан - на 7,5%. В России и Армении показатели выросли на 1,3% и 0,5% соответственно.

Драйвером общего развития стала обрабатывающая промышленность. В этом секторе объем производства в годовом выражении увеличился на 3,4%, опережая средние темпы роста по союзу.