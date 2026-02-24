Погода
Для швейной отрасли Кыргызстана запускают льготное кредитование

Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты в рамках проекта по субсидированию процентных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующая программа утверждена распоряжением кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

Финансирование будет предоставляться через уполномоченные финансово-кредитные организации: ОАО "Айыл Банк", ОАО "Элдик Банк", ОАО "Фонд развития предпринимательства" и ОАО "Керемет Банк".

Программа рассчитана на 2026–2030 годы и направлена на развитие производственного потенциала швейной отрасли, увеличение экспортных возможностей и создание новых рабочих мест, в том числе в регионах страны.

Для получения консультаций и подачи заявок предприятия могут обратиться в указанные финансовые организации. Там же предоставляется информация о перечне необходимых документов и условиях кредитования.


банковский сектор, кредит, швейная отрасль, Кыргызстан, финансы
