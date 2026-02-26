В Узбекистане поставщиков питания для детей возьмут под жесткий контроль

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова выступила с инициативой резко ужесточить ответственность поставщиков питания в детские сады, назвав массовые отравления воспитанников "угрозой генофонду нации". Заявление прозвучало на заседании Законодательной палаты республики на фоне очередного инцидента в Ферганской области, где пострадали 62 ребенка.

По словам омбудсмена, ситуация с безопасностью пищевых продуктов в дошкольных учреждениях соседней республики приобрела системный характер. В 2025 году только в Ташкентской области в 82 детских садах было зафиксировано свыше 1900 случаев групповых заболеваний. Масштабные проверки выявили грубые нарушения санитарных норм со стороны аутсорсинговых и кейтеринговых компаний, которые обеспечивают детей едой. Рахмонова настаивает на введении строгих ограничений для недобросовестных поставщиков, вплоть до полного запрета на их дальнейшую деятельность в социальной сфере.

Представители Санэпидкомитета Узбекистана подтвердили, что все зарегистрированные случаи массовых отравлений связаны именно с частными субъектами предпринимательства. В частности, в Ташкентской области источником инфекции для более чем тысячи детей стала продукция одного из предприятий по производству кисломолочных продуктов, которую закупали три обслуживающие компании.

На данный момент деятельность поставщиков в Узбекистане регулируется через единую информационную систему контроля бизнес-омбудсмена, что исключает возможность незаконных внеплановых проверок. Однако на фоне участившихся госпитализаций власти соседней страны намерены пересмотреть механизмы надзора за качеством питания в госучреждениях, чтобы предотвратить повторение кризисных ситуаций в будущем.