Звезда сборной Марокко Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании

Защитник ФК "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом Франции по обвинению в изнасиловании. Соответствующее решение принял следственный судья, поддержав рекомендацию прокуратуры Нантера о передаче дела в суд.

Речь идет об инциденте, который, по версии следствия, произошел в феврале 2023 года в доме футболиста в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. Потерпевшая сторона утверждает, что знакомство произошло через социальные сети, после чего женщина посетила дом игрока. Официальное обвинение было предъявлено Хакими еще в марте 2023 года, после чего он находился под судебным контролем с запретом на любые контакты с заявительницей.

Сам 27-летний футболист категорически отрицает вину. По версии защиты, между ним и женщиной произошел лишь поцелуй, а обвинения не имеют под собой оснований. Адвокаты Хакими настаивают на его полной невиновности и заявляют, что открытый судебный процесс поможет установить истину и очистить имя спортсмена.

Согласно французскому законодательству, если вина игрока будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальный срок за изнасилование без отягчающих обстоятельств. Дата начала судебного разбирательства будет назначена в ближайшее время.