Мексика заявила о безопасности ЧМ-2026 после ликвидации лидера картеля

Президент Мексика Клаудия Шейнбаум заверила, что предстоящие матчи чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут в полной безопасности, несмотря на всплеск насилия после гибели лидера наркокартеля.

В ходе военной операции был смертельно ранен глава картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. После этого в ряде регионов страны вспыхнули беспорядки: вооружённые группы перекрывали дороги и атаковали силы безопасности в штатах Халиско и Мичоакан. По официальным данным, в столкновениях погибли десятки человек.

К началу недели ситуация начала стабилизироваться. Власти сообщили о постепенном возвращении к нормальной жизни в Халиско, где город Гвадалахара примет четыре матча мирового первенства. Игры также запланированы в Мехико на стадионе Стадион Ацтека и в Монтеррее.

Чемпионат мира 2026 года Мексика проведёт совместно с США и Канада. Президент подчеркнула, что правительство располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности гостей и участников турнира.