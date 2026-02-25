Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Мексика заявила о безопасности ЧМ-2026 после ликвидации лидера картеля

99  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Мексика Клаудия Шейнбаум заверила, что предстоящие матчи чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут в полной безопасности, несмотря на всплеск насилия после гибели лидера наркокартеля.

В ходе военной операции был смертельно ранен глава картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. После этого в ряде регионов страны вспыхнули беспорядки: вооружённые группы перекрывали дороги и атаковали силы безопасности в штатах Халиско и Мичоакан. По официальным данным, в столкновениях погибли десятки человек.

К началу недели ситуация начала стабилизироваться. Власти сообщили о постепенном возвращении к нормальной жизни в Халиско, где город Гвадалахара примет четыре матча мирового первенства. Игры также запланированы в Мехико на стадионе Стадион Ацтека и в Монтеррее.

Чемпионат мира 2026 года Мексика проведёт совместно с США и Канада. Президент подчеркнула, что правительство располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности гостей и участников турнира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455906
Теги:
футбол, чемпионат мира, Мексика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  