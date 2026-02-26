В школе села Бирлик обсудили значение подвига 360 тысяч кыргызстанцев

В школе-комплексе "Эврика", расположенной в селе Бирлик Чуйской области, прошел очередной этап республиканского проекта "Уроки Памяти". Инициатива, реализуемая Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР, направлена на сохранение исторической правды о вкладе кыргызстанцев в разгром фашизма и противодействие попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны.

Выступая перед учащимися, заместитель директора центра Наталья Крек напомнила о ключевых датах, определивших исход войны: от блокады Ленинграда и Сталинградской битвы до кровопролитных сражений под Ржевом. Именно Ржевская битва имеет особое значение для национальной памяти: в "ржевской мясорубке" погибли десятки тысяч солдат из 360 тысяч кыргызстанцев, призванных на фронт. Учитывая, что население республики на тот момент составляло чуть более миллиона человек, на передовую ушел фактически каждый четвертый гражданин.

Спикеры подчеркнули, что сегодня история войны становится объектом информационных манипуляций. По мнению организаторов, целью внешних сил является попытка заставить потомков победителей стыдиться подвига своих предков, чтобы внести раскол между братскими народами. "Замысел Гитлера не предполагал процветания для наших народов - речь шла о полном истреблении населения СССР и захвате ресурсов. Не было бы победы - не было бы сегодня ни Кыргызстана, ни нас с вами", - отметила Наталья Крек.

Эту позицию поддержал полковник запаса Эркен Джуматаев. Он напомнил, что в 1941 году практически вся Европа работала на нацистскую армию, а главной целью врага был захват каспийской нефти. Стойкость советского солдата сорвала эти планы, обеспечив свободу не только Советскому Союзу, но и всему миру. В свою очередь, ветеран боевых действий Владимир Нежинский призвал молодежь ценить заложенный в них "ген победителя", отметив, что народ, забывающий свое прошлое, лишен будущего.

Практическая часть встречи была посвящена инструментам сохранения семейной истории. Координатор движения "Бессмертный полк Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина презентовала электронную платформу www.moypolk.ru, призвав школьников наполнять архив сведениями о своих дедах и прадедах. Культурную составляющую дополнили исполнительный директор "Союза женщин за традиционные ценности" Жаныл Боконбаева, представившая уникальный сборник "Кыргызские поэты о Победе", и анимационный фильм о подвиге Панфиловской дивизии.

Директор школы Ольга Ворошихина рассказала, что для "Эврики" сохранение памяти - это системный труд. К 80-летию Великой Победы усилиями учителей и учеников были увековечены в стихах биографии 11 ветеранов, проживавших в селе Бирлик. Завершая встречу, организаторы выразили уверенность, что подобные уроки помогают молодежи сформировать иммунитет к исторической лжи и сохранить чувство национальной гордости.