В Узбекистане молодым семьям государство оплатит часть процентов по ипотеке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал масштабный пакет мер по поддержке молодежи, ключевой из которых станет субсидирование ипотеки. Согласно новым правилам, молодым семьям государство компенсирует часть процентной ставки по кредитам, превышающую 14% (текущая ключевая ставка ЦБ республики).

Помимо жилищного вопроса, реформы затронули сферу образования и трудоустройства. С этого года учащиеся техникумов получат доступ к программе Work and Travel - государство выделит им ссуды на оплату проезда для работы за рубежом. Также техникумам и вузам разрешили открывать дочерние предприятия (спин-оффы) для коммерциализации научных разработок, на эти цели выделят гранты до 1 млрд сумов.

Для развития частного образования в Узбекистане создается Ассоциация учебных центров, членам которой предоставят беспрецедентные налоговые льготы. В частности, подоходный налог для педагогов снизится с 12% до 7,5%, а социальный налог составит всего 1%. Учебные заведения в отдаленных районах смогут рассчитывать на беспроцентные займы.

Особое внимание уделено социальной адаптации и волонтерству. В стране запустят программу "Второй шанс" для реабилитации молодежи, вернувшейся из мест лишения свободы: их будут бесплатно обучать программированию и дизайну. Также учреждается Фонд поддержки волонтерства с ежегодным бюджетом более 23 млрд сумов для финансирования гражданских инициатив. По словам президента, данные меры направлены на укрепление статуса Узбекистана как одного из мировых лидеров в индексе развития молодежи.


