Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Кыргызстан усиливает инвестиционное сотрудничество с Японией

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте прошла встреча с бизнес-делегацией из Японии. Стороны обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества и перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

По данным ведомства, по итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и достигнута договорённость продолжить диалог по конкретным инвестиционным инициативам.

В ходе встречи японской стороне представили инвестиционный климат Кыргызстана, действующие меры государственной поддержки, налоговые и правовые преференции, а также гарантии защиты капитала. Также разъяснены механизмы реализации проектов и инструменты институциональной поддержки.

Особое внимание уделено ключевым секторам экономики: энергетике, инфраструктуре, промышленности, агропромышленному комплексу и цифровой трансформации. Представлена информация о проводимых реформах, направленных на улучшение деловой среды и формирование прозрачных условий для инвесторов.

Эксперт Japan International Cooperation Agency (JICA) отметил инвестиционный потенциал Кыргызской Республики, выгодное географическое положение страны и возможности выхода на региональные рынки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455923
Теги:
инвестиции, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  