Кыргызстан усиливает инвестиционное сотрудничество с Японией

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте прошла встреча с бизнес-делегацией из Японии. Стороны обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества и перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

По данным ведомства, по итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и достигнута договорённость продолжить диалог по конкретным инвестиционным инициативам.

В ходе встречи японской стороне представили инвестиционный климат Кыргызстана, действующие меры государственной поддержки, налоговые и правовые преференции, а также гарантии защиты капитала. Также разъяснены механизмы реализации проектов и инструменты институциональной поддержки.

Особое внимание уделено ключевым секторам экономики: энергетике, инфраструктуре, промышленности, агропромышленному комплексу и цифровой трансформации. Представлена информация о проводимых реформах, направленных на улучшение деловой среды и формирование прозрачных условий для инвесторов.

Эксперт Japan International Cooperation Agency (JICA) отметил инвестиционный потенциал Кыргызской Республики, выгодное географическое положение страны и возможности выхода на региональные рынки.