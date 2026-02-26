Дипломатия Кыргызстана говорит языком школы Муратбека Иманалиева

В Бишкеке состоялся круглый стол "Муратбек Иманалиев: профессиональный путь и вклад в развитие ШОС", посвящённый 70-летию первого главы внешнеполитического ведомства страны после обретения независимости, Чрезвычайного и Полномочного Посла, бывшего Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Муратбека Сансызбаевича Иманалиева и его вкладу в становление национальной дипломатии и развитие международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, дипломатического корпуса, международных организаций, научно-экспертного сообщества и ветераны дипломатической службы. В зале была развернута фотовыставка, посвящённая жизненному и профессиональному пути дипломата. Экспозиция охватила основные этапы государственной службы Муратбека Иманалиева: период становления независимого Кыргызстана, развитие кыргызско-китайских отношений, работу в Шанхайской организации сотрудничества и продвижение многовекторной внешней политики страны. Отдельные фотоматериалы запечатлели встречи с мировыми лидерами и ключевые моменты международного сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики, профессор Дипломатической академии МИД КР Лидия Иманалиева, выступившая модератором круглого стола, подчеркнула особую значимость личности юбиляра.

- Сегодня для нас особый день. Говоря о Муратбеке Сансызбаевиче, мы говорим не только о государственном деятеле и дипломате международного уровня, но и о человеке, с которым многих из нас связывают годы совместной работы, сложные переговоры и взаимное доверие.

По её словам, профессиональный путь Муратбека Иманалиева был во многом предопределён фундаментальным образованием и научной школой.

-Учёба в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете, затем аспирантура Ленинградского института востоковедения Академии наук СССР сформировали основу его аналитического мышления. Историк, востоковед, китаист, кандидат исторических наук, свободно владеющий китайским и французским языками, он сумел соединить научную глубину и дипломатическую практику.

Она отметила, что государственные и международные награды являются признанием заслуг дипломата, однако главным достижением считает формирование профессиональной школы кыргызской дипломатии.

- Эта школа основана на аналитическом подходе, уважении к партнёрам, точности оценок и стратегическом видении.

Ректор Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики Руслан Рахимов отметил вклад юбиляра в развитие научно-аналитического потенциала внешнеполитического ведомства и дипломатического образования.

-Особое место в вашей профессиональной биографии занимает работа на китайском направлении и участие в шанхайском процессе. Для нашей академии важно, что вы внесли серьёзный вклад в развитие её аналитического направления.

Он напомнил, что созданный по инициативе Министерства иностранных дел Центр анализа международных отношений под руководством Иманалиева стал площадкой глубокого и системного изучения международных процессов.

- Центр обеспечивал научно-аналитическую поддержку Министерства иностранных дел и других государственных органов, готовил прогнозные и прикладные рекомендации, способствовал развитию международного экспертного сотрудничества. Тем самым была заложена интеллектуальная база, без которой современная дипломатия невозможна.

По словам ректора, вклад Муратбека Иманалиева выходит далеко за рамки институциональных решений.

-Он сформировал среду, в которой дипломатия рассматривается не только как практика переговоров, но и как интеллектуальная деятельность, требующая анализа и стратегического мышления.

Он также сообщил об учреждении стипендии имени Муратбека Иманалиева.

- Для нас это не просто знак признания заслуг, а символ преемственности поколений. Мы хотим, чтобы будущие дипломаты Кыргызстана ориентировались на тот высокий стандарт профессионализма, который задал юбилер.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Имангазиев подчеркнул историческую роль Муратбека Иманалиева в становлении внешней политики независимого Кыргызстана.

- Юбилей Муратбека Сансызбаевича - это повод вспомнить один из самых сложных и ответственных периодов в истории нашей страны: годы становления независимости и формирования собственной внешней политики. Тогда многое приходилось делать впервые, без готовых шаблонов и накопленного институционального опыта, зачастую в условиях ограниченных ресурсов и высокой неопределённости.

Далее он остановился на его работе во главе внешнеполитического ведомства.

- Возглавив министерство, он стоял у истоков создания дипломатической службы государства. Речь шла не просто о руководстве ведомством, а о формировании всей системы дипломатии: определении внешнеполитических приоритетов, выстраивании отношений с партнёрами, обеспечении международного признания государства и создании профессиональной дипломатической школы.

Говоря о результатах этого периода, замминистра отметил:

-Благодаря этим усилиям Кыргызстан в короткие сроки установил дипломатические отношения с десятками государств, вступил в Организацию Объединённых Наций и другие ключевые международные структуры.

Он подчеркнул, что именно тогда страна уверенно заявила о себе на международной арене.

- Кыргызстан достаточно быстро вышел на мировую арену и начал говорить на равных, предлагая своё видение и своё место в международных делах. Многие решения того периода до сих пор остаются основой нашей внешней политики.

Переходя к многостороннему сотрудничеству, Алмаз Имангазиев отметил деятельность Муратбека Иманалиева в ШОС.

- В 2010-2012 годах, занимая пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, он способствовал укреплению координации между государствами-участниками, расширению взаимодействия в сфере региональной безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества. Многие механизмы, сформированные тогда, продолжают эффективно функционировать и сегодня.

Отдельно он остановился на кыргызско-китайском направлении.

- Благодаря его профессионализму, выдержке и глубокому пониманию переговорной культуры Китая удалось успешно пройти один из наиболее чувствительных этапов делимитации и демаркации кыргызско-китайской государственной границы. Это позволило заложить основу стабильных добрососедских отношений на десятилетия вперёд.

Говоря о развитии дипломатического образования, замминистра подчеркнул:

- Не менее важным является его вклад в подготовку кадров. При его активном участии был создан Центр подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров, на базе которого в 2001 году учреждена Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Он также отметил научную и аналитическую деятельность дипломата.

-Как учёный и аналитик он является автором более ста научных и публицистических работ по международным отношениям, региональной безопасности и геополитике Евразии. Эти исследования способствовали укреплению интеллектуального присутствия Кыргызстана в международном экспертном сообществе и продолжают использоваться для анализа и прогнозирования глобальных процессов.

Подводя итог, Алмаз Имангазиев отметил:

- Профессиональный стиль Муратбека Иманалиева отличают взвешенность, стратегическое мышление, умение слушать и учитывать разные точки зрения при твёрдой защите национальных интересов. Именно эти качества сформировали основу современной кыргызской дипломатической школы. Сегодня его профессиональное наследие продолжает служить ориентиром для нового поколения дипломатов. Его вклад в становление внешней политики и укрепление международного авторитета Кыргызстана сохраняет свою актуальность и в условиях стремительно меняющегося мира.