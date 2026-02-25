Погода
В месяц милосердия: маленькому Умару нужен шанс на жизнь без боли

104  0
- Азиз Осмонов
В священный месяц Рамазан, когда сердца верующих открыты для добрых дел, а каждое благодеяние приумножается многократно, семья трехлетнего Умара Таштанбекова обращается к соотечественникам за надеждой.

История, изменившая все

Умар родился здоровым и крепким мальчиком в марте 2022 года. Однако трагическая случайность - падение в возрасте семи месяцев - перечеркнула беззаботное детство. Последовавшая череда медицинских ошибок и осложнений привела к тяжелейшим последствиям: острому нарушению мозгового кровообращения (инсульту), ушибу головного мозга и менингоэнцефалиту.

Сегодня медицинская карта маленького Умара напоминает список испытаний, непосильных даже для взрослого:

  1. ДЦП и левосторонний гемипарез (паралич одной стороны тела).
  2. Гидроцефалия (состояние после шунтирования).
  3. Структурная эпилепсия.
  4. Грубая задержка развития: Умар не сидит, не ходит и не говорит.

Жизнь под тенью приступов

Самое страшное испытание для семьи сейчас - это судороги. Несмотря на постоянный прием сильных препаратов, приступы повторяются, порой до 5–6 раз за утро. Ребенок задыхается, синеет, его тело сводит спазм. Каждая такая атака разрушает мозг мальчика и причиняет ему невыносимую боль.

Шанс на спасение в Турции

Врачи турецкой клиники "Медикал Парк" готовы помочь Умару. Единственным выходом, способным остановить мучительные приступы эпилепсии, является высокотехнологичная операция - стимуляция блуждающего нерва (VNS).

Стоимость "пакета надежды", который включает операцию, оборудование и госпитализацию, составляет $25 000. Для обычной семьи из Чуйской области, которая уже несколько лет борется за жизнь сына, эта сумма неподъемна.

Время благих дел

Рамазан - время, когда мы вспоминаем о тех, кому труднее всего. Пророк говорил: "Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскрешения".

Ваше пожертвование может стать тем самым кирпичиком, из которого сложится путь Умара к выздоровлению. Вы можете перечислить любую сумму на указанные реквизиты. Даже самая малая помощь в этот священный месяц может стать решающей.

МBank для помощи ребенку: +(996) 504 065 577 (мама мальчика Ханзада).

Подарим Умару возможность расти без боли!


Теги:
Кыргызстан, Помощь
