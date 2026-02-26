Погода
В Ак-Суу женщина совершила самоподжог, узнав о беременности дочери

25 февраля в ОВД Ак-Сууйского района поступила информация о том, что несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения, дочь жительницы села Ак-Суу М.А. 1985 года рождения, находится на 16-й неделе беременности. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данный факт был зарегистрирован в Журнале учёта информации ОВД Ак-Сууйского района, начата доследственная проверка.

В рамках проверки следственной службой была допрошена 17-летняя девушка. Её мать М.А. 1985 года рождения отказалась участвовать в следственных действиях в качестве законного представителя. В связи с этим допрос несовершеннолетней проводился с участием сотрудника районного управления по защите семьи и детей.

В тот же день, 25 февраля, примерно в 21:00 М.А. вышла из дома, сообщив, что направляется в магазин. По предварительным данным, женщина совершила самоподжог на фоне тяжёлых переживаний, связанных с беременностью дочери.

Она была доставлена в Иссык-Кульскую областную больницу, где впоследствии скончалась от полученных ожогов.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится доследственная проверка.


URL: https://www.vb.kg/455945
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, поджог, семья, женщины
Комментарии
Читатель
26.02.2026, 11:51

Какая же эта женщина конченая дура. В такой тяжелый момент дочка нуждалась в помощи и поддержке со стороны матери как никогда, а мать берет и со стыда кончает с собой. Что тут стыдиться, это случилось - но это случилось с твоим ребенком, которого столько лет растила и на тебе.  Это ужасный стресс для девушки, с этими негативными допросами и прочими моральными моментами, а мать вместо того чтобы помочь и защитить - просто бросает свою дочь на произвол судьбы. За что ей было стыдно, за то что нормально дочь не воспитала или вообще не интересовалась чем дышит и где находится дочь?!  Когда происходит "допрос" это уже означает что речь идет не о защите, а о негативной критике и моральном давлении, выяснение обстоятельств где главная цель - пристыдить и обвнинить человека. 

