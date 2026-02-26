В Ак-Суу женщина совершила самоподжог, узнав о беременности дочери

Какая же эта женщина конченая дура. В такой тяжелый момент дочка нуждалась в помощи и поддержке со стороны матери как никогда, а мать берет и со стыда кончает с собой. Что тут стыдиться, это случилось - но это случилось с твоим ребенком, которого столько лет растила и на тебе. Это ужасный стресс для девушки, с этими негативными допросами и прочими моральными моментами, а мать вместо того чтобы помочь и защитить - просто бросает свою дочь на произвол судьбы. За что ей было стыдно, за то что нормально дочь не воспитала или вообще не интересовалась чем дышит и где находится дочь?! Когда происходит "допрос" это уже означает что речь идет не о защите, а о негативной критике и моральном давлении, выяснение обстоятельств где главная цель - пристыдить и обвнинить человека.