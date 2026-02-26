В Ак-Суу женщина совершила самоподжог, узнав о беременности дочери

25 февраля в ОВД Ак-Сууйского района поступила информация о том, что несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения, дочь жительницы села Ак-Суу М.А. 1985 года рождения, находится на 16-й неделе беременности. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данный факт был зарегистрирован в Журнале учёта информации ОВД Ак-Сууйского района, начата доследственная проверка.

В рамках проверки следственной службой была допрошена 17-летняя девушка. Её мать М.А. 1985 года рождения отказалась участвовать в следственных действиях в качестве законного представителя. В связи с этим допрос несовершеннолетней проводился с участием сотрудника районного управления по защите семьи и детей.

В тот же день, 25 февраля, примерно в 21:00 М.А. вышла из дома, сообщив, что направляется в магазин. По предварительным данным, женщина совершила самоподжог на фоне тяжёлых переживаний, связанных с беременностью дочери.

Она была доставлена в Иссык-Кульскую областную больницу, где впоследствии скончалась от полученных ожогов.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится доследственная проверка.