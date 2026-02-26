Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

В Кыргызстане перерегистрация авто станет полностью электронной

236  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане с 1 апреля перерегистрация автомобилей будет осуществляться исключительно в онлайн-формате через систему "Тундук". Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, посещать подразделения "Унаа" потребуется только для получения свидетельства о регистрации и государственных номерных знаков. В дальнейшем планируется внедрить услугу их доставки на дом.

Туманбаев также отметил, что уже сейчас процедура переоформления транспортных средств доступна в электронном формате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455950
Теги:
регистрация, информационные технологии, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  