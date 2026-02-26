В Кыргызстане перерегистрация авто станет полностью электронной

В Кыргызстане с 1 апреля перерегистрация автомобилей будет осуществляться исключительно в онлайн-формате через систему "Тундук". Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, посещать подразделения "Унаа" потребуется только для получения свидетельства о регистрации и государственных номерных знаков. В дальнейшем планируется внедрить услугу их доставки на дом.

Туманбаев также отметил, что уже сейчас процедура переоформления транспортных средств доступна в электронном формате.