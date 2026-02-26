Погода
Глава МИД КР встретился с членами британской королевской семьи

- Назгуль Абдыразакова
В Лондоне министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с членами Британской королевской семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В рамках мероприятия он провёл беседу с принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским.

Во время разговора министр подтвердил готовность Кыргызской Республики к расширению сотрудничества с Великобританией в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию прежде всего образованию, изучению английского языка, вопросам климата и развитию туризма.

Жээнбек Кулубаев также проинформировал о предстоящих Шестых Всемирных играх кочевников, подчеркнув их значение как международной инициативы Кыргызстана, направленной на сохранение и развитие культурного многообразия, укрепление межкультурного диалога и передачу наследия кочевых цивилизаций будущим поколениям.

Во встрече участвовали студенты из стран Центральной Азии, обучающиеся в Великобритании по стипендиальным программам, а также руководители и представители ведущих образовательных учреждений Соединённого Королевства.

После переговоров состоялось ознакомление с торжественным церемониалом с участием Королевской конной гвардии и почётного караула.


