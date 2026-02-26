Хотите, чтобы ваш номер знали наизусть? Получите его бесплатно от О!

Сегодня номер телефона – это ваше цифровое имя. Мы оставляем его партнерам, диктуем новым знакомым. Красивое сочетание цифр – как дорогой аксессуар: оно говорит о статусе, внимании к деталям и индивидуальности.

VIP и Gold-номера О! стали не просто выгодной инвестицией для себя, но и красивым подарком на дни рождения и значимые даты. Это способ подчеркнуть особенность человека:

Можно выбрать номер с годом рождения или важной семейной датой. Можно найти "зеркальные" цифры, которые легко запомнить с первого раза. А можно просто подарить "сакральное" сочетание, которое принесет владельцу удачу.

Подарок, который окупается сразу

Такой премиальный статус можно получить БЕСПЛАТНО от Мобильного оператора О!. Условия просты и практичны: вы не платите за сам номер, а просто обеспечиваете себя или близкого человека связью на полгода вперед.

При подключении тарифа "Переходи на О! Комбо" на 6 месяцев в приложении "Мой О!", красивый номер достается в подарок!

В сети О! много свободных и редких комбинаций, но красивые номера разлетаются быстро. Чтобы сделать такой запоминающийся подарок, не нужно ехать в офис – всё оформляется за пару минут в приложении "Мой О!".

Что получает именинник в комплекте с красивым номером?

Полгода беззаботного общения и огромный пакет интернета. Бесплатные комбо-опции: от скидок на такси до подписок на онлайн-кинотеатры и музыку. . Готовый личный бренд, который будет работать на него каждый раз, когда он оставляет свой контакт.

Сделайте так, чтобы о вашем поздравлении вспоминали каждый раз, когда на экране телефона высвечивается тот самый – особенный номер.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg