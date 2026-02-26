Хотите, чтобы ваш номер знали наизусть? Получите его бесплатно от О!

Сегодня номер телефона – это ваше цифровое имя. Мы оставляем его партнерам, диктуем новым знакомым. Красивое сочетание цифр – как дорогой аксессуар: оно говорит о статусе, внимании к деталям и индивидуальности.
VIP и Gold-номера О! стали не просто выгодной инвестицией для себя, но и красивым подарком на дни рождения и значимые даты. Это способ подчеркнуть особенность человека:
Такой премиальный статус можно получить БЕСПЛАТНО от Мобильного оператора О!. Условия просты и практичны: вы не платите за сам номер, а просто обеспечиваете себя или близкого человека связью на полгода вперед.
При подключении тарифа "Переходи на О! Комбо" на 6 месяцев в приложении "Мой О!", красивый номер достается в подарок!
В сети О! много свободных и редких комбинаций, но красивые номера разлетаются быстро. Чтобы сделать такой запоминающийся подарок, не нужно ехать в офис – всё оформляется за пару минут в приложении "Мой О!".
Сделайте так, чтобы о вашем поздравлении вспоминали каждый раз, когда на экране телефона высвечивается тот самый – особенный номер.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg