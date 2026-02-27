Садыр Жапаров заявил о трёхкратном росте ВВП

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил, что период 2021–2025 годов станет этапом качественного экономического роста страны. Об этом он сказал на республиканском совещании по итогам социально-экономического развития в "Ынтымак Ордо".

"Я твердо убежден, что 2021–2025 годы войдут в новейшую историю Кыргызстана не просто как период восстановления, а как эпоха качественного экономического развития страны.

Если взять цифры, то в 2020 году валовой внутренний продукт страны составлял 8,3 миллиарда долларов США, а по итогам 2025 года превысил 22,6 миллиарда долларов США. Экономика выросла почти в три раза. Следовательно, можно с уверенностью назвать это значительным достижением и заметным ростом.

За пять лет налоговые поступления увеличились примерно в четыре раза, таможенные сборы - в шесть раз, а неналоговые доходы - почти в девять раз. Консолидированный бюджет в 2021 году составлял 313 миллиардов сомов, а в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов, что соответствует росту в 3,5 раза. Это показатели, которых ранее не было в нашей истории. Мы наводили порядок в отраслях, где долгие годы господствовали "теневые схемы". Сделан упор на прозрачность и ответственность. И самое главное - мы сократили возможности коррупционных рисков в фискальной сфере, и результаты этого стали заметны сразу", - сказал глава государства.