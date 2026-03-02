Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Глава Минсельхоза проинспектировал ирригационные объекты Чуйской области

311  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков совершил рабочую поездку по Чуйской области. Глава ведомства лично оценил состояние ключевых узлов водного хозяйства и ход работ по восстановлению ирригационных сетей региона.

В ходе визита в Московский район министр осмотрел Спартаковское водохранилище и Ак-Суйскую распределительную дренажную сеть (БДР). В Жайылском районе внимание было уделено Кара-Балтинскому и Степнинскому водохранилищам, которые обеспечивают влагой тысячи гектаров сельхозугодий. Одной из главных проблем, выявленных в ходе инспекции, стало критическое заиливание объектов. По словам Акунбекова, многие водохранилища не очищались на протяжении последних 50 лет, что привело к существенной потере их проектной мощности.

В качестве примера была приведена ситуация на одном из объектов, который по проекту должен аккумулировать 4,3 млн кубометров воды, однако фактически вмещает лишь около 2 млн кубометров. Такого объема недостаточно для полноценного полива 2100 гектаров закрепленных земель, из-за чего приходится задействовать дополнительные ресурсы из реки Кара-Балта и Большого Чуйского канала.

"Наша ключевая задача - прежде чем начинать новое строительство, привести в порядок имеющиеся водохранилища, провести их очистку, восстановить проектную мощность и повысить эффективность эксплуатации", - подчеркнул Эрлист Акунбеков.

По результатам поездки руководству профильных подразделений были даны поручения по масштабной модернизации инфраструктуры. Приоритет будет отдан поэтапной очистке чаш водохранилищ и реконструкции распределительных сетей. Ожидается, что реализация этих мер позволит стабилизировать подачу воды фермерам, минимизировать потери и укрепить аграрный потенциал Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456051
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  