Глава Минсельхоза проинспектировал ирригационные объекты Чуйской области

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков совершил рабочую поездку по Чуйской области. Глава ведомства лично оценил состояние ключевых узлов водного хозяйства и ход работ по восстановлению ирригационных сетей региона.

В ходе визита в Московский район министр осмотрел Спартаковское водохранилище и Ак-Суйскую распределительную дренажную сеть (БДР). В Жайылском районе внимание было уделено Кара-Балтинскому и Степнинскому водохранилищам, которые обеспечивают влагой тысячи гектаров сельхозугодий. Одной из главных проблем, выявленных в ходе инспекции, стало критическое заиливание объектов. По словам Акунбекова, многие водохранилища не очищались на протяжении последних 50 лет, что привело к существенной потере их проектной мощности.

В качестве примера была приведена ситуация на одном из объектов, который по проекту должен аккумулировать 4,3 млн кубометров воды, однако фактически вмещает лишь около 2 млн кубометров. Такого объема недостаточно для полноценного полива 2100 гектаров закрепленных земель, из-за чего приходится задействовать дополнительные ресурсы из реки Кара-Балта и Большого Чуйского канала.

"Наша ключевая задача - прежде чем начинать новое строительство, привести в порядок имеющиеся водохранилища, провести их очистку, восстановить проектную мощность и повысить эффективность эксплуатации", - подчеркнул Эрлист Акунбеков.

По результатам поездки руководству профильных подразделений были даны поручения по масштабной модернизации инфраструктуры. Приоритет будет отдан поэтапной очистке чаш водохранилищ и реконструкции распределительных сетей. Ожидается, что реализация этих мер позволит стабилизировать подачу воды фермерам, минимизировать потери и укрепить аграрный потенциал Чуйской области.