В Индии создали кондиционер, потребляющий на треть меньше энергии

Исследователи из Индийского технологического института в Дели (IIT Delhi) представили инновационный прототип климатической системы, способный радикально снизить затраты на охлаждение помещений. Согласно прогнозам, при сохранении текущих технологий энергопотребление в этой сфере к 2038 году может увеличиться в три раза. Разработка призвана предотвратить критическую нагрузку на энергосети, сообщает ANI (партнер сети TV BRICS).

Ключевым отличием предложенной технологии стал отказ от традиционного способа осушения воздуха через переохлаждение, который требует колоссальных энергозатрат. Команда профессора Анурага Гояла интегрировала в систему компактный модуль с солевым раствором. Жидкий абсорбент эффективно поглощает избыточную влагу из поступающего воздуха, а специальная полимерная мембрана служит надежным барьером, предотвращая попадание частиц соли в комнату.

Инженерам удалось добиться максимальной автономности процесса: для восстановления свойств насыщенного влагой раствора не требуется отдельный нагреватель. Вместо этого система использует избыточное тепло, которое обычные кондиционеры просто выбрасывают в окружающую среду через внешний блок.

Испытания лабораторного образца показали впечатляющие результаты: экономия электричества составляет в среднем 33%. При этом эффективность устройства варьируется в зависимости от климата - от 28% в регионах с высокой влажностью до 41,5% в засушливых зонах. Ученые уже опубликовали результаты работы в международном научном журнале и готовят технологию к массовому внедрению в жилом и коммерческом секторах Индии, где спрос на охлаждение стремительно растет из-за аномальной жары.