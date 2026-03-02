С 3 марта в Бишкеке начнёт работу электробус №62

В городе Бишкек с 3 марта начинает работу новый маршрут электробуса №62. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Теперь по направлению от микрорайона Аламедин-1 до Киркомстром будут курсировать современные, удобные и экологически чистые электробусы.

Маршрут движения проходит по улицам Б. Алыкулова, Л. Толстого и Ауэзова.

Новый маршрут организован в рамках оптимизации городской транспортной системы как и ранее были изменены схемы движения маршрутов №35, №45, №61 и №51.

Обновление маршрутной сети проводится поэтапно. В мэрии отмечают, что меры направлены на снижение заторов в центральной части города. В дальнейшем при корректировке схем большинства маршрутов планируется активнее задействовать альтернативные улицы.