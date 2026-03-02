Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

С 3 марта в Бишкеке начнёт работу электробус №62

261  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек с 3 марта начинает работу новый маршрут электробуса №62. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Теперь по направлению от микрорайона Аламедин-1 до Киркомстром будут курсировать современные, удобные и экологически чистые электробусы.

Маршрут движения проходит по улицам Б. Алыкулова, Л. Толстого и Ауэзова.

Новый маршрут организован в рамках оптимизации городской транспортной системы как и ранее были изменены схемы движения маршрутов №35, №45, №61 и №51.

Обновление маршрутной сети проводится поэтапно. В мэрии отмечают, что меры направлены на снижение заторов в центральной части города. В дальнейшем при корректировке схем большинства маршрутов планируется активнее задействовать альтернативные улицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456084
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  