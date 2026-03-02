Погода
Налоговики выявили точку по продаже запрещённых электронных сигарет

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля на территории города Бишкек выявили торговую точку по продаже запрещённых электронных устройств доставки никотина (электронных сигарет). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная точка реализации была расположена в подвальном помещении жилого дома в 7-м микрорайоне столицы. В ходе проверки установлено, что деятельностью торговой точки руководил гражданин Э.Д.Ж. Реализация продукции осуществлялась по налаженной схеме доставки с использованием курьерских служб и услуг такси.

В результате временно изъяты запрещенные никотиносодержащие изделия в количестве свыше 3 тысяч единиц на общую сумму более 3 миллионов сомов для последующей передачи в правоохранительные органы.


URL: https://www.vb.kg/456091
Теги:
ГНС, курение, табак, Бишкек
