МВД КР объявило в розыск мужчину, который подозревается в изнасиловании

МВД объявило в розыск подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

С заявлением в органы внутренних дел обратилась социальный работник Сокулукского района. По её данным, преступление было совершено в начале текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) УК Кыргызской Республики.

В совершении преступления подозревается мужчина, представившийся именем Турат. По имеющейся информации, он может использовать имя Жумаев Турат Касымович, 1979 года рождения.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить в ближайший отдел милиции либо по номеру 102, а также по телефонам 0501 935 534 и 0313 266 261. Анонимность гарантируется.