Кыргызстан укрепляет связи с китайской провинцией Шаньдун

В городе Цзинань состоялись переговоры заместителя председателя Кабинета министров КР Эдиля Байсалова с секретарём партийного комитета КПК провинции Шаньдун Линю У. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе состоявшейся беседы стороны подтвердили высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой и обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Подчеркнута важность партнерских связей между регионами Кыргызстана и провинцией Шаньдун.

Эдиль Байсалов обсудил вопросы активизации практического сотрудничества, в том числе по созданию новых производственных мощностей в Кыргызстане для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Благодаря достигнутым за последние пять лет под руководством президента Садыра Жапарова высоким темпам социально-экономического подъема, Кыргызстан выходит на новый этап своего развития. Сегодня руководством страны поставлена задача массового внедрения новых производственных технологий, открытия экспорто ориентированных промышленных предприятий и создания новых рабочих мест для нашей молодежи. Правительство Кыргызстана сегодня разрабатывает ряд новых государственных программ в этой сфере и в этой связи намерено активно опираться на опыт и практическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой" - заявил Эдиль Байсалов.

Секретарь Парткома КПК провинции Шаньдун Линь У подтвердил готовность содействовать расширению всестороннего сотрудничества, развитию инвестиционных связей, запуску новых инициатив по промышленным поставкам и активизации гуманитарных обменов.

По итогам встречи стороны наметили шаги по дальнейшему укреплению межрегионального взаимодействия и договорились продолжить совместную работу по реализации достигнутых договоренностей.

В ходе визита делегация КР ознакомилась с деятельностью ряда ведущих машиностроительных предприятий провинции.


Китай, сотрудничество, Кыргызстан
