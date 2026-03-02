Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

МВД КР опровергло информацию о лжекоммунальных службах

190  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД Кыргызской Республики опровергло распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы действующих преступных группах, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. В ведомстве заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности.

В МВД подчеркнули, что подобных заявлений официально не делали и призвали граждан сохранять спокойствие, ориентируясь исключительно на проверенные источники информации.

Также напомнили, что распространение непроверенных и ложных сведений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Граждан просят не пересылать подобные сообщения и доверять только официальным каналам МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456095
Теги:
МВД, Кыргызстан, фейк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  