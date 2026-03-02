МВД КР опровергло информацию о лжекоммунальных службах

МВД Кыргызской Республики опровергло распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о якобы действующих преступных группах, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. В ведомстве заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности.

В МВД подчеркнули, что подобных заявлений официально не делали и призвали граждан сохранять спокойствие, ориентируясь исключительно на проверенные источники информации.

Также напомнили, что распространение непроверенных и ложных сведений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Граждан просят не пересылать подобные сообщения и доверять только официальным каналам МВД.