Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

МИД КР просит соотечественников соблюдать осторожность в ОАО

106  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с продолжающейся сложной обстановкой в Ближневосточном регионе Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся в ОАЭ, сохранять спокойствие и соблюдать меры повышенной предосторожности.

Настоятельно рекомендуем следить за официальными сообщениями местных властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и руководствоваться исключительно достоверной информацией. Также просим не распространять непроверенную информацию.

Вместе с тем Министерство сообщает, что компетентными органами ОАЭ принято решение о временном продлении размещения граждан в гостиницах без взимания дополнительной оплаты, а также о невыселении в связи с отменой и переносом рейсов.

В связи с этим гражданам Кыргызской Республики рекомендуется оставаться в отелях и ожидать официальных рекомендаций властей, поддерживать постоянную связь с загранучреждениями КР, туроператорами, авиакомпаниями и администрацией гостиниц.

В случае объявления воздушной тревоги или иных чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и персонала отелей.

С учетом режима "закрытого неба" в ОАЭ просим рассматривать варианты выезда сухопутным путем или через третьи страны только в случае крайней необходимости и при обязательном отслеживании официальной информации компетентных органов.

В целях оперативного взаимодействия и формирования актуальной информации о гражданах КР, находящихся на территории ОАЭ, просим сообщить о своем пребывании в Посольство Кыргызской Республики, направив следующие данные:

- ФИО;

- дата рождения;

- номер паспорта;

- адрес фактического пребывания в ОАЭ;

- контактные данные.

Данные просим направить по следующим контактам:

- Посольство КР в ОАЭ:

+971522255269;

- Генконсульство КР в г. Дубай:

+971522918840;

- Консульский департамент Министерства иностранных дел КР:

+996999312002.

МИД КР просит соотечественников соблюдать осторожность в ОАО


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456097
Теги:
МИД, ОАЭ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  