В связи с продолжающейся сложной обстановкой в Ближневосточном регионе Министерство иностранных дел Кыргызской Республики рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся в ОАЭ, сохранять спокойствие и соблюдать меры повышенной предосторожности.

Настоятельно рекомендуем следить за официальными сообщениями местных властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и руководствоваться исключительно достоверной информацией. Также просим не распространять непроверенную информацию.

Вместе с тем Министерство сообщает, что компетентными органами ОАЭ принято решение о временном продлении размещения граждан в гостиницах без взимания дополнительной оплаты, а также о невыселении в связи с отменой и переносом рейсов.

В связи с этим гражданам Кыргызской Республики рекомендуется оставаться в отелях и ожидать официальных рекомендаций властей, поддерживать постоянную связь с загранучреждениями КР, туроператорами, авиакомпаниями и администрацией гостиниц.

В случае объявления воздушной тревоги или иных чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и персонала отелей.

С учетом режима "закрытого неба" в ОАЭ просим рассматривать варианты выезда сухопутным путем или через третьи страны только в случае крайней необходимости и при обязательном отслеживании официальной информации компетентных органов.

В целях оперативного взаимодействия и формирования актуальной информации о гражданах КР, находящихся на территории ОАЭ, просим сообщить о своем пребывании в Посольство Кыргызской Республики, направив следующие данные:

- ФИО;

- дата рождения;

- номер паспорта;

- адрес фактического пребывания в ОАЭ;

- контактные данные.

Данные просим направить по следующим контактам:

- Посольство КР в ОАЭ:

+971522255269;

- Генконсульство КР в г. Дубай:

+971522918840;

- Консульский департамент Министерства иностранных дел КР:

+996999312002.

МИД КР просит соотечественников соблюдать осторожность в ОАО