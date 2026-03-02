Погода
Оборот Ozon Кыргызстан вырос в 1,5 раза в 2025 году

Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за 2025 год. Оборот группы с учётом услуг вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом и достиг 14,36 трлн сомов. Выручка увеличилась на 63% до 1,45 трлн сомов.

Оборот (GMV) с учётом услуг по итогам года составил 4,36 трлн сомов, что на 45% больше показателя 2024 года. В Кыргызстане оборот маркетплейса вырос в 1,5 раза.

База активных покупателей платформы увеличилась на 15% и достигла 65,1 млн пользователей. В среднем каждый клиент оформляет 38 заказов в год - на 12 больше, чем годом ранее. В Кыргызстане число активных покупателей выросло на 50% в годовом выражении.

За 2025 год компания доставила 2,481 млрд заказов- в 1,7 раза больше, чем в 2024 году. В Кыргызстане количество заказов увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим годом.

Складские площади Ozon за год выросли более чем на треть и приблизились к 5 млн кв. м. В Кыргызстане логистическая инфраструктура включает сортировочный центр в Бишкеке и пункт приёма заказов на территории рынка "Дордой". Компания также продолжает расширять сеть пунктов выдачи заказов.


