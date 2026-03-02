"Арсенал" победил "Челси" и укрепил лидерство

"Арсенал" одержал важную победу над "Челси" со счетом 2:1 в дерби Лондона, восстановив пятиочковое преимущество над "Манчестер Сити" в чемпионате Премьер-лига Англии.

Решающие моменты

Оба гола "Арсенала" были забиты со стандартов. На 21-й минуте Вильям Салиба открыл счет после подачи Букаё Сака с углового, а на 66-й минуте Юрриен Тимбер принес победу, замкнув еще один корнер.

"Челси" сумел сравнять счет перед перерывом, когда Пьеро Хинкапье отправил мяч в свои ворота после подачи Риса Джеймса. Однако надежды на камбэк оборвались после удаления Педро Нето за две желтые карточки. Команда осталась вдесятером и не смогла создать опасные моменты. Гол Лиама Делапа в компенсированное время был отменен из-за офсайда.

Итоги матча

Вратарь "Арсенала" Дэвид Райя сделал несколько ключевых сейвов, сохранив непобежденную серию команды против "Челси" в сезоне. Победа укрепила лидерство "Арсенала" и увеличила психологическое преимущество перед оставшимися матчами в гонке за титул.

Слабость "Челси" при стандартных положениях снова сыграла решающую роль и стала одним из ключевых факторов поражения в дерби.