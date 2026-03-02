Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

"Арсенал" победил "Челси" и укрепил лидерство

206  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Арсенал" одержал важную победу над "Челси" со счетом 2:1 в дерби Лондона, восстановив пятиочковое преимущество над "Манчестер Сити" в чемпионате Премьер-лига Англии.

Решающие моменты

Оба гола "Арсенала" были забиты со стандартов. На 21-й минуте Вильям Салиба открыл счет после подачи Букаё Сака с углового, а на 66-й минуте Юрриен Тимбер принес победу, замкнув еще один корнер.

"Челси" сумел сравнять счет перед перерывом, когда Пьеро Хинкапье отправил мяч в свои ворота после подачи Риса Джеймса. Однако надежды на камбэк оборвались после удаления Педро Нето за две желтые карточки. Команда осталась вдесятером и не смогла создать опасные моменты. Гол Лиама Делапа в компенсированное время был отменен из-за офсайда.

Итоги матча

Вратарь "Арсенала" Дэвид Райя сделал несколько ключевых сейвов, сохранив непобежденную серию команды против "Челси" в сезоне. Победа укрепила лидерство "Арсенала" и увеличила психологическое преимущество перед оставшимися матчами в гонке за титул.

Слабость "Челси" при стандартных положениях снова сыграла решающую роль и стала одним из ключевых факторов поражения в дерби.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456104
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  