2026 год в Казахстане официально провозгласили годом искусственного интеллекта - соответствующий указ подписал президент страны. И это не просто красивая формулировка. Власти решили, что без ИИ не выжить: ни в бизнесе, ни в госуправлении, ни в повседневной жизни. В стране говорят о том, что цифровизация сейчас - не роскошь, а насущная необходимость, если страна хочет быть конкурентоспособной на мировой арене.

В этой истории частный сектор играет важную роль. И один из самых заметных частных игроков - холдинг Freedom Holding Corp., который основал предприниматель и инвестор Тимур Турлов. Он давно уже говорит о том, что технологии должны служить людям, а не быть "технодогмой" для узкого круга специалистов. Именно Тимур Турлов подчёркивает, что ставка должна делаться на долгосрочные инфраструктурные решения, а не на краткосрочные тренды.

Не просто копировать, а самим придумывать

Если раньше цифровые проекты в Казахстане во многом выглядели как попытка перенять чужой опыт, то сейчас многое делается по-настоящему по-своему. По словам Тимура Турлова, гонка за количеством платформ или цифрами уже не имеет смысла - куда важнее осмысленные изменения. То есть не просто запустить кучу сервисов, а сделать так, чтобы они были удобны людям и решали их реальные задачи.

Он часто повторяет мысль, что технологии должны работать в пользу человека. И это не просто слова из презентации: в Freedom создают продукты, которые помогают людям в повседневности - будь то финансы, образование или бизнес-задачи.

Искусственный интеллект как инфраструктура будущего

Одним из самых амбициозных проектов, в который вовлечён Freedom, стал центр искусственного интеллекта в Казахстане. Он создаётся в партнёрстве с NVIDIA и поддерживается государственными структурами. Проект оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, и его мощности планируется использовать для обучения больших моделей ИИ прямо в стране.

Это не просто дата-центр - это попытка построить собственный ИИ-кузов для региона. С такими мощностями Казахстан получает шанс не зависеть от зарубежных облаков и серверных ферм. Кроме того, рядом с центром создаются лаборатории и образовательные структуры, чтобы готовить специалистов прямо здесь - на месте, а не за рубежом.

Образование и ИИ: помогать учителям

Технологии нужны не только крупным корпорациям - они нужны людям. И именно с этой мыслью Freedom вместе с партнёрами инвестирует в образовательные проекты. Одним из ключевых стал доступ к ChatGPT Edu для более чем 160 000 педагогов. Это специальная версия ИИ, адаптированная под задачи школы, колледжей и вузов, которую предоставили бесплатно. Этот инструмент помогает преподавателям справляться с рутиной - составлять планы уроков, готовить материалы, анализировать результаты - оставляя больше времени для живого общения с учениками.

Главная идея здесь простая: ИИ должен помогать учителю, а не заменять его. Такой подход встречает отклик у многих педагогов, которые говорят, что технологии действительно облегчают их работу. Как отмечал Тимур Турлов, задача - не внедрить модный инструмент, а сделать его полезным в реальной практике.

SuperApp - цифровой центр повседневной жизни

Если ИИ помогает учителю, то в повседневной жизни роль цифровых инструментов берёт на себя приложение Freedom SuperApp. Это больше, чем банковское приложение или платформа для инвестиций. Сегодня это единое пространство, где человек может управлять финансами, покупать билеты, бронировать услуги и даже инвестировать. По последним данным, приложением уже пользуются более 4 млн человек, и число операций там измеряется миллионами ежемесячно.

Именно в этом приложении Freedom планирует развивать персональных ИИ-ассистентов. Они помогут не просто анализировать расходы - они уже сейчас формируют персональные рекомендации по финансам и инвестициям, помогают с кредитами и многим другим. Если раньше цифровые продукты были набором отдельных функций, то теперь это единая экосистема, где всё взаимосвязано и работает как одно целое.

Простые технологии без лишнего шума

У Тимура Турлова есть принцип: технологии должны быть настолько понятными, чтобы человек не замечал, как они работают. Ты просто говоришь, что тебе нужно, а система делает. Не изучаешь десятки кнопок и меню - система сама предлагает решение.

При этом Freedom не ограничивается ролью "финтех-игрока". Экосистема холдинга распространяется на страхование, телекоммуникации, лайфстайл-сервисы, и всё это связано между собой. Такой подход говорит о том, что технологии становятся не целью сами по себе, а инструментом для реальных задач людей.

"Казахстанская мечта" - не лозунг, а ориентир

Тимур Турлов часто говорит о том, что продукты мирового уровня могут рождаться не только в Кремниевой долине или Нью-Йорке, но и в Астане, Алматы, Шымкенте. Он называет это "казахстанской мечтой" - идеей, что здесь тоже можно создавать технологии, которые будут цениться во всём мире.

В основе этой идеи - уважение к людям и желание дать им инструменты, которые помогут решать задачи, а не усложнять жизнь. И это отражает не только внутренний подход холдинга, но и ту стратегию, которую он выстраивает на международной арене - адаптировать свои продукты под разные рынки, учитывая особенности каждой страны, а не просто экспортировать готовую модель. В этом контексте Тимур Турлов говорит о необходимости сочетать технологические амбиции с культурным пониманием каждого рынка.

Итог: цифровой суверенитет как путь вперёд

То, что сегодня делает Freedom вместе с государственными и международными партнёрами, - это не набор модных слов о технологиях. Это попытка предложить Казахстану путь, где цифровизация и искусственный интеллект становятся не абстрактными понятиями, а реальными инструментами для людей, бизнеса и государства.

Инвестиции в инфраструктуру, образование и повседневные цифровые продукты формируют среду, в которой страна перестаёт быть просто потребителем технологий. Вместо этого она становится площадкой для их создания и развития. И в этом смысле история Тимура Турлова и Freedom - не про технологии сама по себе, а про то, как они могут изменить жизнь людей здесь и сейчас.