В Кыргызстане на полгода запретили экспорт известняка-ракушечника

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев подписал решение о введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ограничение вступает в силу сроком на шесть месяцев и распространяется на сырье, добытое или произведенное непосредственно на территории республики.

Согласно документу, под запрет попадает известняк-ракушечник в необработанном, грубо раздробленном, а также распиленном виде, включая блоки и плиты прямоугольной или квадратной формы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0). Соответствующим государственным органам уже дано поручение принять все необходимые меры для пресечения незаконного вывоза данных товаров за границу.